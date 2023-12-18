В Новосибирске мэрия назвала даты школьных каникул в 2024 году

Об этом «МК в Новосибирске» сообщили в пресс-центре мэрии.
По данным муниципалитета, зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2023-го по 7 января 2024 года, весенние — с 25 по 31 марта 2024-го, а летние — с 1 июня по 31 августа 2024 года.
По приказу Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года, каникулы должны составлять не менее 7 календарных дней. Конкретные сроки школы определяют самостоятельно.
«Сроки каникул размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций в разделе “Сведения об образовательной организации”, подраздел “Образование” — “Календарный учебный график”.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске хотят запустить школьные спецэлектрички на новогодние каникулы.