Потепление и снег с дождем придут в Казахстан на смену морозам

Однако, по данным метеоцентра, из-за очередного североатлантического циклона метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря — на севере и в центре страны, все это будет сопровождаться гололедными явлениями. Между тем столбики термометров днем постепенно повысятся от 3−8 мороза до 2 мороза-3 тепла.