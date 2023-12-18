В зоне реновации в Кемерове начали строить ЖК на месте бывшего завода

В Кемерове в зоне реновации начали строить ЖК на месте бывшего завода «Химволокно». На площади 27 гектаров появится жилой комплекс «Уютный квартал», который представят 19 монолитно-кирпичных домов высотой от 5 до 15 этажей, а также два детских сада и школа.