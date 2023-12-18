В зоне реновации в Кемерове начали строить ЖК на месте бывшего завода

В Кемерове в зоне реновации начали строить ЖК на месте бывшего завода «Химволокно». На площади 27 гектаров появится жилой комплекс «Уютный квартал», который представят 19 монолитно-кирпичных домов высотой от 5 до 15 этажей, а также два детских сада и школа.
«В нулевые годы одной из примет российских городов стали пустующие промзоны. Огромные, зачастую выгодно расположенные территории оказались брошенными и приходили в упадок. Сегодня эту тенденцию удалось переломить, и наш город Кемерово — не исключение», — пишет мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.
Застройщик позиционирует свой проект «городом в городе». Это близко к концепции 15-минутного города, реализовать которую власти стремятся в Заискитимье. Нужную инфраструктуру сформируют в границах пешеходной доступности.
Как говорит глава города, к обновлению заискитимья удалось подойти сразу с нескольких сторон. Первое — реновация частного сектора в квадрате Спортивная — Тухачевского — Сибиряков-Гвардейцев — Искитимская набережная. Второй стороной станет следующий этап комплексного развития территории на площади от Сибиряков-Гвардейцев до ФПК.