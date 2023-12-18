В ГИБДД Башкирии предупредили водителей о старте спецоперации

По данным пресс-службы ведомства, основная цель рейда — предупреждение административных правонарушений, связанных с управлением машинами с нечитаемыми или видоизмененными, подложными или находящимися в розыске государственными регистрационными знаками, а также формирование у водителей сознания о высокой степени риска быть задержанными за вышеуказанные правонарушения.