Народные приметы на 19 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

19 декабря верующие вспоминают Николая Чудотворца. На Руси его называли старшим среди святых, так как он помогает хворым и неимущим. Доброй традицией этого дня считалась помощь окружающим: люди старались сделать хотя бы одно хорошее дело. Поскольку дата является праздничной, наши предки обязательно собирали за одним столом родных, друзей и соседей, потчуя их постными блюдами. После душевных посиделок они все вместе отправлялись на улицу, устраивали гулянья, пели и катались на санях.
Народные приметы на 19 декабря: что нельзя делать
День Николая Чудотворца нужно постараться провести в хорошем настроении. Нельзя ругаться, спорить, повышать голос, сплетничать и сквернословить. Нарушившим запрет мудрецы сулили 40 бед, в том числе нищету и болезни. За любой недобрый поступок человека обязательно настигнет суровая кара.
В этот день нельзя отказывать в помощи. Нужно подавать нищим и поддерживать тех, кто в этом нуждается. В противном случае можно самому скоро оказаться на месте просящего.
Дата категорически не подходит для тяжелой работы. Тому, кто будет трудиться без отдыха, грозят серьезные болезни, которые могут буквально приковать к постели. Лечение будет долгим и дорогим.
Считается, что в праздник Николая Чудотворца стоит отказаться и от домашних хлопот, а также рукоделия. Лучшее, что можно сделать, — отдохнуть в кругу близких и друзей.
Одиночество 19 декабря может быть опасным, поскольку сулит проблемы в личной жизни. Чтобы избежать ухудшения отношений со второй половинкой, ни с кем не обсуждайте своего мужа или жену.
Женщина в этот день не должна помогать мужу одеваться, например, подавать ему рубашку или завязывать галстук. В противном случае он в скором времени останется без работы.
Девушкам на выданье не рекомендуют угощать кавалеров клюквенным или брусничным морсом (и прочими кислыми напитками). Иначе молодые люди потеряют к ним всякий интерес.
На Руси люди старались к 19 декабря рассчитаться с кредиторами. Они верили, что наличие долгов в этот день сулит им нищету в следующем году.
Если соберетесь в гости в день Николая Чудотворца, не забудьте взять с собой подарки для хозяев. Пришли к родным или друзьям с пустыми руками? Не удивляйтесь, что у вас дома перестанут водиться деньги.
Народные приметы на 19 декабря: что можно делать
19 декабря — день, который идеально подходит для примирения со старыми друзьями. Если в прошлом вы повздорили и сейчас не общаетесь, на Николая Чудотворца у вас будет шанс наладить отношения.
Помимо подарков, которые вы возьмете с собой в гости, захватите несколько монет, чтобы раздать их на улице. Согласно поверьям, такая щедрость окупится с лихвой. Следующий год вы проведете в достатке.
Хорошо, если вы сможете простить долги тем, кто занимал у вас когда-то. Ваше великодушие не останется незамеченным. В скором времени деньги вернутся вам в тройном размере. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Приметы о погоде на 19 декабря
Если верить наблюдениям жителей далекой старины, утренний снег 19 декабря является предвестником дождливого лета. Если осадков будет много, то в следующем году можно рассчитывать на богатый урожай.
Оттепель на Николая Чудотворца считалась у наших предков добрым знаком, так как указывала на мягкую зиму без суровых морозов.
Луну красного цвета называли прямым указанием на метель, туман — признаком скорого потепления.
Именинники 19 декабря
19 декабря именины отмечают Николай и Максим.
Рожденные в этот день не огорчаются по пустякам. Для них не существует нерешаемых проблем. Они готовы бороться за свое счастье и не пасуют перед трудностями. Нравятся противоположному полу и крайне редко страдают от одиночества.