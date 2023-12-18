Народные приметы на 19 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

19 декабря верующие вспоминают Николая Чудотворца. На Руси его называли старшим среди святых, так как он помогает хворым и неимущим. Доброй традицией этого дня считалась помощь окружающим: люди старались сделать хотя бы одно хорошее дело. Поскольку дата является праздничной, наши предки обязательно собирали за одним столом родных, друзей и соседей, потчуя их постными блюдами. После душевных посиделок они все вместе отправлялись на улицу, устраивали гулянья, пели и катались на санях.