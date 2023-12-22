Где в Подмосковье можно легально срубить елку и сколько это стоит?

Жители Москвы и Подмосковья смогут самостоятельно выбрать и срубить елку в двух лесных питомниках Московской области. Акция «Ель домой — всей семьей!» проводится в пятый раз, в 2023 году она проходит с 16 по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Где можно легально срубить ель в Подмосковье в 2023 году?
Любой желающий сможет самостоятельно срубить елочку в двух лесных питомниках Подмосковья, в которых специально подготовлены новогодние плантации: в Дмитрове (ул. Сосновая, д. 1а) и поселке Лесхоза в Сергиевом Посаде (ул. Базисный питомник, д. 10а).
Как выбрать и срубить ель?
Выбрать и срубить понравившуюся ель можно в любом из двух питомников области ежедневно до 31 декабря включительно с 10:00 до 15:00. Перед тем, как ехать за новогодним деревом, нужно связаться со специалистом питомника, чтобы уточнить наличие ели нужного размера и согласовать время приезда.
Сколько стоит срубить ель?
Стоимость елей в подмосковных питомниках следующая:
- до 1 метра — 480 рублей;
- до 1,5 метра — 660 рублей;
- до 2 метров — 1 440 рублей.