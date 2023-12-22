Где в Подмосковье можно легально срубить елку и сколько это стоит?

Выбрать и срубить понравившуюся ель можно в любом из двух питомников области ежедневно до 31 декабря включительно с 10:00 до 15:00. Перед тем, как ехать за новогодним деревом, нужно связаться со специалистом питомника, чтобы уточнить наличие ели нужного размера и согласовать время приезда.