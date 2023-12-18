Яаков и Ладислава: В Петербурге назвали самые редкие имена детей в 2023 году

В органах ЗАГСа Петербурга подвели итоги работы в 2023 году. За 11 месяцев там зарегистрировали почти 48 тысяч браков. А разводов было — 24,8 тысячи. За год в Петербурге появились на свет 23 279 мальчиков и 21 298 девочек. Об этом 18 декабря пишет портал «Город+». Там же рассказали о популярных и самых редких именах для новорожденных.