Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

«Если говорить об иммунизации, то мы вместе с учеными и экспертами пришли к выводу, что сейчас важно привить от гриппа. И Российская Федерация, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила прекрасную отечественную вакцину. И мы привили 52 процента от совокупного населения страны. Это много, это хорошо. Нам бы хотелось, чтобы еще хотя бы процентов на 10 больше, но и это уже очень хорошо», — заметила она.