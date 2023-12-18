Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры

«Сегодня вирус мутировал. На сегодня пневмоний ковидных мы почти не видим, а если вспомнить весну 2020 года — практически у каждого был первичный пневмонит, то есть первичная патология легких. Сегодня другая история и другое течение, поэтому мы говорим, что не будем вводить жестких ограничений, оснований нет», — сказала она.
Сейчас волна Covid-19 совпала с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа, и поэтому фиксируется большое количество заболевших. Но, при этом, течение заболевания коронавирусной инфекцией не сравнить с тем, что было раньше, уверяет Попова.
«Если говорить об иммунизации, то мы вместе с учеными и экспертами пришли к выводу, что сейчас важно привить от гриппа. И Российская Федерация, несмотря на все особенности сегодняшнего дня, выделила средства, закупила прекрасную отечественную вакцину. И мы привили 52 процента от совокупного населения страны. Это много, это хорошо. Нам бы хотелось, чтобы еще хотя бы процентов на 10 больше, но и это уже очень хорошо», — заметила она.
Наиболее часто на сегодняшний день россияне заболевают штаммом гонконгского гриппа Н3N2, но, по словам главы Роспотребнадзора, благодаря иммунизации, к тяжелым, и тем более летальным исходам, он не приводит.