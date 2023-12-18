Завершено благоустройство территории возле московского городского вокзала Лианозово

Специалисты убрали воздушные линии под землю — в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Кроме того, расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров, обновили более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, а также организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест. В районе вокзала установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а пешеходные переходы оборудовали 30 опорами контрастного освещения.