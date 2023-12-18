Завершено благоустройство территории возле московского городского вокзала Лианозово

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории возле московского городского вокзала Лианозово, который открылся осенью этого года на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская», — рассказал Петр Бирюков.
Специалисты убрали воздушные линии под землю — в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Кроме того, расширили тротуары и заменили их покрытия общей площадью почти 16,6 тысячи квадратных метров, обновили более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, а также организовали дополнительно свыше 70 парковочных мест. В районе вокзала установили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а пешеходные переходы оборудовали 30 опорами контрастного освещения.
Для пассажиров наземного общественного транспорта поставили два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. Кроме того, разбили более 22,4 тысячи квадратных метров газона.
В ходе работ полностью обновили сквер на Зональной улице: установили лавочки под навесами и качели-скамьи, отремонтировали две детские и одну спортивную площадки, уложили на дорожках экологичное покрытие и разбили цветники.