Под домашним арестом директор пансионата, из-за которого погиб человек

11 декабря в частном доме на ул. Тургенева произошло возгорание, из-за чего работники скорой доставили в больницу несколько человек с признаками отравления. Один из пострадавших, 55-летний мужчина, вскоре умер. Правоохранители выяснили, что в этом доме оказывали социальные услуги для пожилых людей незаконно. Ещё в прошлом году «социальную» эксплуатацию помещения запретили, но руководитель, хоть и знал об этом, всё равно продолжал работать.