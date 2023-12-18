Под домашним арестом директор пансионата, из-за которого погиб человек

Под домашний арест посадили бывшего директора нелегального кемеровского пансионата, по вине которого погиб 55-летний мужчина. Он будет находиться под арестом до 12 февраля следующего года.
11 декабря в частном доме на ул. Тургенева произошло возгорание, из-за чего работники скорой доставили в больницу несколько человек с признаками отравления. Один из пострадавших, 55-летний мужчина, вскоре умер. Правоохранители выяснили, что в этом доме оказывали социальные услуги для пожилых людей незаконно. Ещё в прошлом году «социальную» эксплуатацию помещения запретили, но руководитель, хоть и знал об этом, всё равно продолжал работать.
Директора обвиняют в оказании услуг по размещению, проживанию и уходу за гражданами, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть. За это его могут посадить на три года. Мы рассказывали, что в октябре пять лет колонии общего режима получил владелец сгоревшего кемеровского приюта для бездомных, где погибло 23 человека из 28.