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В Ростовской области в гостинице участникам СВО отказали в заселении

Возвращавшиеся из отпуска бойцы не смогли попасть в забронированный заранее номер.

В городе Миллерово Ростовской области участников СВО отказались заселять в забронированные заранее номера. Отель находится в притаможенной зоне. Об инциденте пишет telegram-канал Don Mash со ссылкой на одного из волонтеров.

Бойцов не пустили не только в заранее забронированный трехместный номер, но и на территорию при гостинице. Её хозяйка объяснила это внутренними правилами семейного отеля, сославшись на то, что постояльцы-военные обычно курят, пьют и шумно себя ведут.

В итоге ребятам пришлось искать другой ночлег в соседнем городе.