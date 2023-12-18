В Ростовской области в гостинице участникам СВО отказали в заселении

В городе Миллерово Ростовской области участников СВО отказались заселять в забронированные заранее номера. Отель находится в притаможенной зоне. Об инциденте пишет telegram-канал Don Mash со ссылкой на одного из волонтеров.
Бойцов не пустили не только в заранее забронированный трехместный номер, но и на территорию при гостинице. Её хозяйка объяснила это внутренними правилами семейного отеля, сославшись на то, что постояльцы-военные обычно курят, пьют и шумно себя ведут.
В итоге ребятам пришлось искать другой ночлег в соседнем городе.