Патриоты на концерт Олега Газманова в Волгограде скупают VIP-билеты

Билеты на концерт Олега Газманова в Волгограде активно раскупают. Хотя и цены немалые, и состоится выступление только 27 февраля 2024 года. При этом стоимость концерта в ЦКЗ все же ниже, чем на «Я русский» другого артиста-патриота — Шамана.
Народный артист РФ Олег Газманов выступит для волгоградцев вслед за праздником защитников Отечества 23 февраля и годовщиной начала специальной военной операции. Так что не исключено, что билет на юбилейный концерт станет подарком многим мужчинам. Поэтому первыми, как ни странно, расходятся vip-билеты в партере. Максимальная стоимость — 5500 рублей, с галерки посмотреть выступление будет стоить от 2 тысяч с человека.
Напомним, на Шамана тоже первыми ушли билеты подороже, а их стоимость доходила до 7500 рублей. Желающие так активно раскупали места, что организаторы решили провести в Волгограде не один, а сразу два концерта — 15 и 16 января.