Патриоты на концерт Олега Газманова в Волгограде скупают VIP-билеты

Народный артист РФ Олег Газманов выступит для волгоградцев вслед за праздником защитников Отечества 23 февраля и годовщиной начала специальной военной операции. Так что не исключено, что билет на юбилейный концерт станет подарком многим мужчинам. Поэтому первыми, как ни странно, расходятся vip-билеты в партере. Максимальная стоимость — 5500 рублей, с галерки посмотреть выступление будет стоить от 2 тысяч с человека.