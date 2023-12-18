На улицы Воронежа выехали два новогодних троллейбуса

На улицах Воронежа с понедельника, 18 декабря, можно встретить два новогодних троллейбуса, следующих по маршрутам №№ 7 и 99. Об этом сообщили активисты общественного движения «Город и транспорт».
Оба троллейбуса украшены новогодними гирляндами и мишурой. А на «рогатом», едущем по маршруту № 99, разместили еще и любопытную справочную информацию. В ней говорится об истории троллейбусного движения Воронежа.
Общественники сообщили бортовой номер одного из новогодних троллейбусов: 01350 (450).
Новогодние троллейбусы будут ездить по Воронежу в течение всех долгих зимних праздников.