Борский мост отремонтируют до конца 2025 года

Ремонт Борского моста продлится до конца ноября 2025 года. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Напомним, ранее стало известно, что Борский мост через Волгу в Нижнем Новгороде отремонтируют по решению суда. В ходе проверки было установлено, что переправа имеет повреждения автодорожной части.
Всего в торгах участвовало две компании. В результате, была выбрана организации ООО «Дорожная строительная компания» из Твери, которая отремонтирует мост за 2,4 млрд рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Компания должна будет провести ремонт до 28 ноября 2025 года.
В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что третью реверсивную полосу откроют на новом Борском мосту из-за ремонта старого в Нижегородской области. На время проведения работ старый мост будет закрыт полностью.