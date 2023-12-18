Борский мост отремонтируют до конца 2025 года

Всего в торгах участвовало две компании. В результате, была выбрана организации ООО «Дорожная строительная компания» из Твери, которая отремонтирует мост за 2,4 млрд рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Компания должна будет провести ремонт до 28 ноября 2025 года.