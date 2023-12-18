Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Перми: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Публикуем список ледяных и снежных горок 2023−2024 в Перми, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми.
Зима — самое время отправиться на горку. Впереди пермяков ждут длинные новогодние каникулы, и это совсем не повод все дни сидеть дома. «КП-Пермь» рассказывает, где уже сделали ледяные и снежные горки 2023−2024 в Перми. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми.
Снежный склон работает на лыжной базе «Искра» на улице Целинной, 2а/2 в Мотовилихинском районе Перми. Покататься на «ватрушках» можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Прокат инвентаря работает до 19:00 часов.
Вход со своим тюбингом обойдется — 100 рублей. Аренда тюбинга на час — 250 рублей. Также на территории уже открыто несколько лыжных трасс и каток.
Отдохнуть на свежем воздухе всей семьей и покататься на «ватрушках» в Перми можно на территории лыжной базы «Динамо» на улице Самаркандской, 2. База работает каждый день с 10:00 до 17:00, без выходных. Сноутюбинги (они же «тюбы», «ватрушки» и «таблетки») можно взять в аренду. Малый обойдется в 150 рублей за час, большой в 200 рублей. Также здесь уже открыта лыжная трасса.
Небольшая горка есть и на лыжной базе «Прикамье» улице Агрономической, 23 в Кировском районе Перми. Прокат тюбинга стоит 150 рублей за один час. База работает с 09.00 до 16.00 все дни недели, кроме понедельника и вторника.
Снежные горки для катания на тюбингах 2023−2024 открыты не только в Перми
Трасса для катания на тюбингах открыта на территории Центра активного отдыха «Полазна». База отдыха расположена в 45 километрах от Перми. Работает по выходным с 10:00 до 19:00 часов. Трасса оснащена подъемниками, поэтому не нужно топать в горку ножками. Стоимость аренды «ватрушки» составляет от 300 рублей в час.