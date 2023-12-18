Ледяные и снежные горки 2023−2024 в Перми: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Отдохнуть на свежем воздухе всей семьей и покататься на «ватрушках» в Перми можно на территории лыжной базы «Динамо» на улице Самаркандской, 2. База работает каждый день с 10:00 до 17:00, без выходных. Сноутюбинги (они же «тюбы», «ватрушки» и «таблетки») можно взять в аренду. Малый обойдется в 150 рублей за час, большой в 200 рублей. Также здесь уже открыта лыжная трасса.