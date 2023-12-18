Мэр поручил проверить наличие в магазинах Воронежа товаров повседневного спроса

Мэр Вадим Кстенин в понедельник, 18 декабря, провел рабочее совещание с заместителями и руководителями подразделений городской администрации. На нем обсудили злободневные вопросы, возникшие в результате мощных снегопадов.
Напомним, за две недели декабря в Воронеже выпали практически две месячные нормы осадков, из которых большая часть — за последние дни. Высота сугробов, по информации метеорологов, достигла 50 см. Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды. Комбинаты благоустройств в связи с потеплением занимаются расширением проезжих частей магистралей, «пробивают» второстепенные улицы и главные дороги частного сектора, чистят ливневки, ведут обработку и подметание тротуаров. Эти задачи находятся на особом контроле руководителей управ районов.
Также коммунальщики помогают обеспечить доступ к основным торговым объектам в крупных жилых микрорайонах. Вадим Кстенин поручил проверить наличие в магазинах товаров повседневного спроса, на что жаловались жители города.
— По итогам мониторинга в случае необходимости точечно скорректируем планы по расчистке подъездных путей, чтобы предпринимателям легче было завозить товар. Аналогично — контейнерные площадки, все задачи по подъездам к ним я поставил ранее. Теперь на контроле непосредственно вывоз мусора, рассчитываем, что с нашей помощью регоператор за неделю сможет ликвидировать все стихийно организовавшиеся свалки, — сказал мэр.
Кроме того, мэр еще раз напомнил управляющим компаниям и организациям, обслуживающим дома, об обязанности содержания кровель. А в случае схода снега или наледи с трагическими последствиями — об ответственности вплоть до уголовной.
— Своими силами стараемся помогать надзорным органам — следим за состоянием кровель, оперативно передаем им данные для принятия мер к нерадивым обслуживающим организациям.
Обсудили на совещании и заболеваемость в школах города. Она составляет 9,3%. На данный момент закрыты 206 классов в 61-м учреждении. С 28 декабря начнутся плановые зимние каникулы, которые продлятся до 8 января включительно. За это время возможно снижение заболеваемости.