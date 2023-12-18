Мэр поручил проверить наличие в магазинах Воронежа товаров повседневного спроса

— По итогам мониторинга в случае необходимости точечно скорректируем планы по расчистке подъездных путей, чтобы предпринимателям легче было завозить товар. Аналогично — контейнерные площадки, все задачи по подъездам к ним я поставил ранее. Теперь на контроле непосредственно вывоз мусора, рассчитываем, что с нашей помощью регоператор за неделю сможет ликвидировать все стихийно организовавшиеся свалки, — сказал мэр.