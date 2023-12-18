Стало известно, где в Краснодаре 19 декабря отключат электричество

Отключения света будут производиться с 9.00 до 17.00 на улицах Должанской, Пасхальной, Придорожной, Колосистой, Троицкой, Владимирской, Терской, Артемовской, Упорной, Кияшко, Ишунина, Образцова, Лусиняна, Памяти Чернобыльцев, Средней, Цветной, Екатеринодарской и других. Всего будут отключены 159 объектов.