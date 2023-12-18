Стало известно, где в Краснодаре 19 декабря отключат электричество

19 декабря в Краснодаре от электроэнергии будут отключены отдельные объекты в нескольких микрорайонах Краснодара. О плановых работах на сетях предупреждает «Краснодарэлектросеть».
Отключения света будут производиться с 9.00 до 17.00 на улицах Должанской, Пасхальной, Придорожной, Колосистой, Троицкой, Владимирской, Терской, Артемовской, Упорной, Кияшко, Ишунина, Образцова, Лусиняна, Памяти Чернобыльцев, Средней, Цветной, Екатеринодарской и других. Всего будут отключены 159 объектов.
С полным графиком отключений и адресами объектов, которые отключат от электроснабжения можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам:
8−800−234−83−73 — круглосуточная «горячая линия», 0−76, 255−10−72 — филиал «Краснодарэлектросеть», 255−45−66 — приём абонентских заявок, 0−50 — ЕДДС.