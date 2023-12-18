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Ограничение на продажу яиц ввели в Калининграде: «Не более трех лотков в руки»

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря, ФедералПресс. Жители Калининградской области сообщили, что в одной из торговых точек столицы региона ввели ограничение на продажу яиц. По цене 135 рублей можно купить только три лотка.
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Источник: Reuters

«Не более 3 лотков одного артикула в руки», — пишут покупатели в социальных сетях.

Уточняется, что четвертый лоток будет стоить уже 199 рублей. При этом жители отметили, что в других магазинах таких ограничений нет и цены даже ниже. В результате складывается впечатление, что ажиотаж создают искусственно. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал, что до конца года цена существенно снизится. Он добавил, что власти уже открыли доступ импортному яйцу из Турции, Азербайджана.

Напомним, что в Росстате рассказали о росте цен на яйца и сливочное масло.