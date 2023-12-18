Главный воронежский синоптик рассказал, ждать ли нового снежного «апокалипсиса»

На предыдущей рабочей неделе циклон «Ваня» завалил Воронеж и районы области снегом. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, но интенсивные осадки все равно сильно осложнили жизнь всем горожанам. К концу семидневки циклон ушел, а ему на смену пришла оттепель. О том, ждать ли воронежцам вновь снежного «апокалипсиса» в ближайшее время, корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог региона Александр Сушков в понедельник, 18 декабря.