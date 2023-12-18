Главный воронежский синоптик рассказал, ждать ли нового снежного «апокалипсиса»

На предыдущей рабочей неделе циклон «Ваня» завалил Воронеж и районы области снегом. Коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, но интенсивные осадки все равно сильно осложнили жизнь всем горожанам. К концу семидневки циклон ушел, а ему на смену пришла оттепель. О том, ждать ли воронежцам вновь снежного «апокалипсиса» в ближайшее время, корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал главный метеоролог региона Александр Сушков в понедельник, 18 декабря.
Согласно предварительному прогнозу, до конца декабря термометры практически ежедневно будут уходить в плюс. Осадки хоть и прогнозируются, но небольшие и преимущественно в виде дождя и мокрого снега.
— Такого интенсивного снегопада, наподобие того, который принес циклон «Ваня», ждать не стоит, равно как и других подобных циклонов. Из-за достаточно высокой температуры снег будет таять, падать с крыш, а на дорогах ожидается гололед.
Синоптик напомнил, что средняя норма для декабря составляет 48 мм осадков. К началу этой недели метеостанция зафиксировала уже 97 мм, или 201% от месячной нормы.
— Можно ли этот декабрь назвать аномально снежным? Если что-то превышает норму, то оно уже считается аномальным. В Воронеже уже две нормы по количеству осадков, а к концу месяца будет 2,5 нормы, — пояснил Александр Сушков.
По данным Воронежского гидрометцентра, максимальная высота снежного покрова, которая наблюдалась на прошлой неделе, достигла 52 см. Таким образом, был перекрыт рекорд 1966 года, когда этот показатель составил 51 см.
Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 18 декабря, с воронежских улиц коммунальными службами было вывезено 8 тыс. кубометров снега. Работала 171 единица спецтехники. Коммунальные службы готовятся к работе в условиях оттепели. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».