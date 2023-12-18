Острый кадровый дефицит зафиксировали в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области был зафиксирован «масштабный дефицит кадров». Нехватку специалистов в разных сферах отметили аналитики hh.ru. Выводы сделали на основе количества резюме, поступивших к работодателям в ноябре 2023 года.
Так, например, нехватка рабочих, так же как и в октябре, все еще наблюдается среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и дворников.
Также в числе дефицитных оказались повара, швеи, автомеханики, продавцы, слесари, сантехники, агенты по недвижимости, разнорабочие, автомойщики, операторы колл-центров, маляры и штукатуры. В этих случаях на вакансию приходилось от 1,0 до 1,5 резюме.
Не менее востребованными в ноябре были монтажники, мерчандайзеры, директора магазинов, операторы станков с ЧПУ, уборщики, электромонтажники, кладовщики и врачи. От этих специалистов поступило от 1,6 до 1,7 резюме на вакансию.
— В топ-20 самых редких и востребованных профессионалов на Дону в течение всего года входили представители рабочих специальностей, а также линейный персонал. Сейчас 49 профессий находятся в дефицитном диапазоне, — рассказала эксперт Олеся Лавренова.
Добавим, в среднем в ноябре 2023 года на одну вакансию приходилось 2,8 резюме, что довольно мало. Для сравнения, в 2022 году в ноябре показатель составлял 4,3. Индекс конкуренции среди специалистов по ЮФО тогда составлял 3,3, а по России 3,5.