Острый кадровый дефицит зафиксировали в Ростовской области в 2023 году

Добавим, в среднем в ноябре 2023 года на одну вакансию приходилось 2,8 резюме, что довольно мало. Для сравнения, в 2022 году в ноябре показатель составлял 4,3. Индекс конкуренции среди специалистов по ЮФО тогда составлял 3,3, а по России 3,5.