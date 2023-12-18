Сносить или нет: в калининградском госархиве показали, с чего начиналась вторая «эстакада»

Судьба проекта моста обсуждалась, было решено изменить его и сделать более масштабным. Его разработали в 2005 году. Достройка моста началась в 2006-м. Предполагалось, что его введут к концу 2011-го, но возникли проблемы, в том числе с тем, что проектом не были предусмотрены съезды. Официально мост протяжённостью 1 883 метра ввели в эксплуатацию 12 октября 2017 года.