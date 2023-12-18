Новый терминал аэропорта Казани начнут строить в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Сергей Романцов.
Романцов анонсировал планы завершить проектирование нового терминала аэропорта Казани к 2024 году. В 2025 году ожидается получение заключения государственной экспертизы на проект и начало строительства. Кроме того, до 31 декабря 2023 года будет выбран исполнитель для разработки нового терминала. Ранее на проектирование здания нового терминала и пассажирского пирса было выделено около 669 миллионов рублей. Финансирование строительства объектов федерального имущества будет осуществляться из федерального бюджета, в то время как аэропорт будет платить за аэровокзальную инфраструктуру.
Строительство будет проводиться поэтапно с 2024 по 2026 годы.
Сначала будет возведено здание терминала, а также произведена реконструкция пассажирского пирса, обеспечивающая 29 мест для воздушных судов. На втором этапе пассажирский пирс будет расширен на еще 10 мест. В результате ежегодная пропускная способность аэропорта увеличится до 6,5 миллиона пассажиров, в сравнении с текущими 2,5 миллионами пассажиров ежегодно.
Напомним, проект парка аттракционов в Казани прошел историко-культурную экспертизу.