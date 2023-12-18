Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Ростове к Новому году мост украсили в цветах украинского флага

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря, ФедералПресс. Мост на проспекте Стачки в донской столице украсили к Новому году гирляндами в цветах украинского флага.

«Коммунальные службы украсили путепровод гирляндами желто-синего цвета», — сообщают жители в соцсетях.

Жовто-блакитный декор появился на опорах освещения по обе стороны мостового перехода. Хотя жители не склонны преувеличивать символизм такого убранства.

«На самом деле украшение состоит из светодиодов белого цвета холодного и теплого оттенков. Украшение мерцает и выглядит очень красиво и волшебно — и под правильным светом напоминает хрусталь», — пишут комментаторы.

Также ростовчане советуют обратить внимание на цвета ФК «Ростов», неба и пшеничного поля.

Ранее сообщалось, что на день Конституции несколько чиновников опубликовали карту России без Крыма.