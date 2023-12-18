В Волгограде отказались от фейерверка и массовых гуляний на Новый 2024 год

Вслед за Урюпинском и соседними регионами в Волгограде решили отказаться от массовых гуляний и общегородского фейерверка на Новый 2024 год из-за проведения СВО. Но праздник отмечать никто никому не запрещает, так что он все же будет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.