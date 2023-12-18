В Волгограде отказались от фейерверка и массовых гуляний на Новый 2024 год

Вслед за Урюпинском и соседними регионами в Волгограде решили отказаться от массовых гуляний и общегородского фейерверка на Новый 2024 год из-за проведения СВО. Но праздник отмечать никто никому не запрещает, так что он все же будет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
— Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь, — рассказали в администрации Волгограда.
Новогодние праздники волгоградцы смогут отметить в детсадах, ДК. Представления и концерты запланированы во всех театрах и концертных залах. Никто не мешает сходить с семье и друзьями на елку в ЦПКиО или в ближайший к дому парк.
Напомним, первыми в Волгоградской области о таком же решении заявили в Урюпинске.
— Посчитал целесообразным временно воздержаться, так будет правильно по отношению к нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО, — пояснил глава Урюпинска Юрий Хорошеньков.