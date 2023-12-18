В Петербурге объявили программу новогоднего концерта на Дворцовой площади

Новогодняя программа начнется в 20:30 мультимедийным шоу. После это на площади пройдет «Парад Дедов Морозов». В 23 часа стартует концерт кавер-групп «Онлайн» и «Рандеву», которые исполнят популярные песни. Частью программы станет представление, подготовленное пиротехнической командой Prana.



В полночь на фасаде Главного штаба Эрмитажа для участников праздника покажут новогоднюю речь губернатора Петербурга Александра Беглова и президента России Владимира Путина.



Музыкальная программа ночи будет продолжаться до 4 утра. В нее вошло выступление группы «НА-НА», барабанное шоу, выступления группы «Дискомафия», вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», шоу-оркестра Street band. В 3 часа ночи около Петропавловской крепости запустят салют.



Концерт, приуроченный к наступлению Нового года, пройдет на Дворцовой площади впервые за четыре года. В предыдущие годы его отменяли из-за пандемии коронавируса.



