Татары Афганистана готовы экспортировать куриные яйца в Татарстан. Об этом «АиФ-Казань» сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.
«За последнее время товарооборот Афганистана с Россией утроился. Наши компании поставляют в Россию продукцию сельского хозяйства, животноводства, ткани, газированные напитки и так далее. Сейчас отправили заявку на поставку куриных яиц высшей категории в Россию», — отметил руководитель Совета татар Афганистана.
Татары Афганистана активно развивают отрасль птицеводства. В Татарстане они планируют организовать павильоны по продаже афганской продукции, где наценки будут минимальны. Например цена яиц составит не более 80 рублей за десяток. По его словам, их продукция экологически чистая, халяльная, без различной химии и добавок.
«Если российская бюрократическая система не помешает, то афганские яйца зайдут в Татарстан», — отметил глава Российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.