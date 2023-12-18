Татары Афганистана готовы экспортировать куриные яйца в Татарстан

Татары Афганистана активно развивают отрасль птицеводства. В Татарстане они планируют организовать павильоны по продаже афганской продукции, где наценки будут минимальны. Например цена яиц составит не более 80 рублей за десяток. По его словам, их продукция экологически чистая, халяльная, без различной химии и добавок.