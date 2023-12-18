В школах Краснодара экстренно запрещают родительские чаты в WhatsApp

Минпросвещения Российской Федерации осенью прошлого года выпустило рекомендации по ограничению использования иностранных сервисов в школах в рамках учебного процесса.
Соответствующее заявление было опубликовано ведомством после появления в Сети сообщений о запрете WhatsApp, Viber, Skype и Google Drive в образовательных учреждениях в целях исключения «утечки конфиденциальной информации».
В качестве альтернативной площадки для педагогов и родителей предлагался «Сферум» (платформа работает с использованием российского мессенджера «VK Мессенджер» — прим. ред).
Волна запретов на привычные WhatsApp и Telegram в пользу «Сферума» докатилась и до Краснодара.
Так, в «Новую Кубань» обратилась жительница регионального центра. Женщина является матерью первоклассника, обучающегося в одной из школ города.
По словам собеседницы «НК», в конце прошлой недели в родительском чате в WhatsApp появилось сообщение от классного руководителя ее сына. В нем учительница говорила о необходимости всем в срочном порядке перейти по ссылке или QR-коду для регистрации на платформе «Сферум».
«Это обязательно для всех, ссылка действует один день, поэтому все нужно сделать сегодня», — уточняет в сообщении преподаватель. С чем именно связана такая срочность перехода родительских чатов из WhatsApp в «Сферум», а также в скольких образовательных учреждениях Краснодара он производится в преддверии Нового года, неизвестно.
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий по данной теме.