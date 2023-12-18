В школах Краснодара экстренно запрещают родительские чаты в WhatsApp

«Это обязательно для всех, ссылка действует один день, поэтому все нужно сделать сегодня», — уточняет в сообщении преподаватель. С чем именно связана такая срочность перехода родительских чатов из WhatsApp в «Сферум», а также в скольких образовательных учреждениях Краснодара он производится в преддверии Нового года, неизвестно.