В Крым привезли пять редких белых бенгальских тигров

Бывшие владельцы не могли прокормить тигров из-за нехватки денег. Поэтому животных передали на постоянное содержание в «Тайган». Сейчас хищники находятся на месячном карантине под наблюдением ветеринаров. По предварительном данным, животные здоровы и дорогу перенесли хорошо. Все пять тигров — молодые самцы в возрасте от пяти до восьми месяцев.