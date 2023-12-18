В Крым привезли пять редких белых бенгальских тигров

Из новых российских регионов в крымский парк львов «Тайган» привезли пять молодых белых бенгальских тигров. Об этом КИА сообщил владелец парка Олег Зубков.
Бывшие владельцы не могли прокормить тигров из-за нехватки денег. Поэтому животных передали на постоянное содержание в «Тайган». Сейчас хищники находятся на месячном карантине под наблюдением ветеринаров. По предварительном данным, животные здоровы и дорогу перенесли хорошо. Все пять тигров — молодые самцы в возрасте от пяти до восьми месяцев.
— Такой подвид очень ценный и дорогой, поэтому смешивание не допустимо, они будут содержаться отдельно. В будущем планирую разводить их и пополнять популяцию, — рассказал Зубков.
Он добавил, что в «Тайган» привезли девять патагонских мар, три капибары, две альпаки и две большие черепахи.