В администрации рассказали, где в Калининграде появятся новые выделенные полосы для автобусов

В Калининграде выделенные полосы для общественного транспорта планируется сделать на трёх центральных магистралях. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
В 2024 году обособленную дорогу обустроят на Ленинском проспекте от проспекта Калинина (в сторону Багратиона). Остановку перенесут на середину улицы. Там будут останавливаться все виды транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы.
Далее выделение полос планируется по Московскому проспекту и Черняховского. На участке от площади Победы до Василевского сначала предстоит сократить количество транспорта, который проезжает через улицу, убрать часть дублирующих маршрутов.
В Калининграде существуют две выделенки (обе на Ленпроспекте), которые между собой не связаны: первый отрезок от Портовой до Багратиона, второй — от Багратиона до пл. Калинина (Тополиная аллея).