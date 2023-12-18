Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В администрации рассказали, где в Калининграде появятся новые выделенные полосы для автобусов

В городе существуют две обособленные дороги под общественный транспорт.
Источник: Клопс

В Калининграде выделенные полосы для общественного транспорта планируется сделать на трёх центральных магистралях. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

В 2024 году обособленную дорогу обустроят на Ленинском проспекте от проспекта Калинина (в сторону Багратиона). Остановку перенесут на середину улицы. Там будут останавливаться все виды транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы.

Далее выделение полос планируется по Московскому проспекту и Черняховского. На участке от площади Победы до Василевского сначала предстоит сократить количество транспорта, который проезжает через улицу, убрать часть дублирующих маршрутов.

В Калининграде существуют две выделенки (обе на Ленпроспекте), которые между собой не связаны: первый отрезок от Портовой до Багратиона, второй — от Багратиона до пл. Калинина (Тополиная аллея).