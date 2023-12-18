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В Самарской области со вторника начнется оттепель

Как сообщают синоптики приволжского УГМС, днем 19 декабря 2023 года температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса.
Сейчас в Ричмонде: +12° 7 м/с 67% 740 мм рт. ст. +11°
Источник: CityTraffic.ru

В ночь на вторник, 19 декабря, в Самарской области ожидается до минус 6 градусов, и до воскресенья эта температура будет самой низкой за всю неделю. Днем потеплеет до плюс 1 градуса, пойдет снег и мокрый снег.

В среду, 20 декабря, ночью уже до плюс 1 градуса, снег, мокрый снег и дождь, ветер силой до 18 м/с, днем — те же осадки при температуре до плюс 4 градусов.

В четверг, пятницу и субботу, 21, 22 и 23 декабря прогнозируется та же картина: ночью до плюс 1 градуса, днем — до плюс 4 градусов. В четверг продолжит идти снег, мокрый снег и дождь, в дальнейшем ожидаются небольшие осадки без уточнения. Такая погода обусловлена западно-восточным переносом воздушных масс, который принес в регион насыщенный влагой воздух Атлантики.

Атмосферное давление со вторника, 19 декабря, будет понижаться и к субботе, 23 декабря упадет ниже нормы на 21 пункт — до 727 мм рт. ст., сообщает Гидрометцентр. Минусовая температура воздуха, по прогнозу гисметео, вернется в Самарскую область не раньше среды, 27 декабря. В новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, ожидается минус 5 градусов.