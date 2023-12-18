В Самарской области со вторника начнется оттепель

В четверг, пятницу и субботу, 21, 22 и 23 декабря прогнозируется та же картина: ночью до плюс 1 градуса, днем — до плюс 4 градусов. В четверг продолжит идти снег, мокрый снег и дождь, в дальнейшем ожидаются небольшие осадки без уточнения. Такая погода обусловлена западно-восточным переносом воздушных масс, который принес в регион насыщенный влагой воздух Атлантики.