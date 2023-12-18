До Академического пойдут не новые трамваи

По ветке, движение по которой планируют начать 22 декабря, пустят старую технику.
Новые не запустят, так как цена одного нового трамвая составляет 160 млн рублей. Для Академического необходимо 12 вагонов, общая стоимость которых составит около 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции.
«Хотелось бы, чтобы по новой ветке в Академический пошли новые трамваи, но это недешевое удовольствие».
При этом он добавил, что контракт на трамвайную линию в Академический рассчитан до конца 2024 года.
Кроме этого администрация Екатеринбурга намерена заключить концессионное соглашение. По нему можно получить 85 трамвайных вагонов. Объем инвестиций составляет почти 29 млрд рублей. Но в данной ситуации решение будет приниматься на федеральном уровне.
«МК-Урал» ранее писал, что на текущей неделе должно быть запущено трамвайное движение в Академический район Екатеринбурга.
«Я надеюсь, что в предстоящие выходные в Академический поедут трамваи», — сказал Алексей Орлов.
Трамваи будут следовать от Преображенского парка до Вторчермета. На маршруте будет 20 остановок.