До Академического пойдут не новые трамваи

Новые не запустят, так как цена одного нового трамвая составляет 160 млн рублей. Для Академического необходимо 12 вагонов, общая стоимость которых составит около 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции.