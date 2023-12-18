Перекрытие ул. XXII Партсъезда в Самаре продлили до 31 мая 2024 года

В Самаре еще на полгода продлили срок ограничения движения по улице XXII Партсъезда. Речь идет об участке от улицы Солнечной до дублера улицы Ново-Садовой, сообщает пресс-служба городской администрации.
— Ограничение движения транспорта по улице XXII Партсъезда в связи с реконструкцией продлено до 22:00 31 мая 2024 года. В указанный период автобусы № 61 и 89 будут ходить по скорректированным схемам, — отметили в мэрии Самары.
Напомним, проезд по участку XXII Партсъезда от Солнечной до дублера Ново-Садовой закрыли 2 октября 2023 года. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 15 декабря, однако дату открытия движения решили перенести.
Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок. Со схемами движения автобусов № 61 и 89 можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Схема временного ограничения движения по ул. XXII Партсъезда администрация Самары.