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Перекрытие ул. XXII Партсъезда в Самаре продлили до 31 мая 2024 года

Участок XXII Партсъезда от Солнечной до дублера Ново-Садовой в Самаре будет закрыт еще полгода.
Источник: Комсомольская правда

В Самаре еще на полгода продлили срок ограничения движения по улице XXII Партсъезда. Речь идет об участке от улицы Солнечной до дублера улицы Ново-Садовой, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Ограничение движения транспорта по улице XXII Партсъезда в связи с реконструкцией продлено до 22:00 31 мая 2024 года. В указанный период автобусы № 61 и 89 будут ходить по скорректированным схемам, — отметили в мэрии Самары.

Напомним, проезд по участку XXII Партсъезда от Солнечной до дублера Ново-Садовой закрыли 2 октября 2023 года. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 15 декабря, однако дату открытия движения решили перенести.

Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок. Со схемами движения автобусов № 61 и 89 можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Схема временного ограничения движения по ул. XXII Партсъезда администрация Самары.