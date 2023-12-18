Митрополит Тихон показал своих — кота Владыку и бульдога Хрюнстона

На недавнем брифинге в Симферополе митрополит Тихон рассказывал представителя крымских СМИ, что при переезде на полуостров забрал с собой из Псково-Печерского монастыря кота Владыку. Но о том, что под его домашней опекой находится еще и маленький бульдог, умолчал Никто же и не спрашивал… Песика зовут Хрюнстон. И как пояснил митрополит Тихон хулиганская кличка досталась бульдогу, как следствие сложных дипломатических отношений России и Великобритании. Так, что пока Уинстон в Крыму обживается как Хрюнстон…