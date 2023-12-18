В Уфе названы даты и время открытия новогодних городков

22 декабря откроются сразу шесть ледовых городков: в 12:00 — перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41), в 16:30 — перед Уфимской детской филармонией (пр-т Октября, 33) и в 17:00 одновременно пройдут представления на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» (ул. Машиностроителей, 10/1), в сквере «Юнармейцев» (ул. Мубарякова), площади перед парком «Волна» (микрорайон Затон) и площадь перед Нагаевским домом культуры (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1).