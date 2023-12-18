В Уфе названы даты и время открытия новогодних городков

Он станет для столицы Башкортостана годом 450-летия основания города, поэтому предстоящие мероприятия дадут старт юбилейным. Праздничное украшение улиц и площадей — на финишной прямой. Уже совсем скоро на площадках пройдут сказочные представления и открытия городков с традиционным зажжением огоньков на елках.
Так, серию представлений открывает парк культуры и отдыха «Кашкадан» (ул. Маршала Жукова, 31). Горожан и гостей города ждут здесь 21 декабря в 14:00.
22 декабря откроются сразу шесть ледовых городков: в 12:00 — перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41), в 16:30 — перед Уфимской детской филармонией (пр-т Октября, 33) и в 17:00 одновременно пройдут представления на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» (ул. Машиностроителей, 10/1), в сквере «Юнармейцев» (ул. Мубарякова), площади перед парком «Волна» (микрорайон Затон) и площадь перед Нагаевским домом культуры (с. Нагаево, ул. Советская, 13/1).
23 декабря в 17:00 сказка ждет ребятишек и их родителей в парке культуры и отдыха Демского района (ул. Островского, 21/1). Здесь же пройдет открытие резиденции Деда Мороза в вагоне-музее.
24 декабря в 16:00 состоится главное торжественное событие — открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза и центральной столичной елки на площади имени Ленина. Поприветствовать уфимского волшебника и поздравить ребят с наступающим Новым годом прибудет главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.
26 декабря в 12:00 откроется городок на площади имени Серго Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14) и в 17:00 — площадь перед Домом культуры «Ядкарь» (ул. Лесозаводская, 1а).
Ранее Башинформ сообщал, что В Уфе начали устанавливать пиксельную ель на площади Ленина.
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