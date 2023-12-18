Что построили и открыли в Перми и Пермском крае в 2023 году

В 2023 году к переезду в новое здание начали готовиться сотрудники пермской художественной галереи. В сентябре в помещениях Спасо-Преображенского собора организовали последнюю выставку, а экспонаты стали перевозить во временное фондохранилище. Там они будут находиться, пока новое здание на территории бывшего завода Шпагина, не введут в эксплуатацию. Его площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместят выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Открытие галереи запланировано на 2024 год.