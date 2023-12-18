В центре Волгограда сдувают гандбольной манеж «Динамо»

На стадионе «Динамо» в центре Волгограда началась реконструкция гандбольного и теннисного залов. Спортивные площадки имели дутые крыши. Теперь их ждет обновление. Надувной купол теннисных кортов уже сдули, в ближайшее время подобная участь ждет гандбольный манеж.