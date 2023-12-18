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В центре Волгограда сдувают гандбольной манеж «Динамо»

Началась реконструкция залов стадиона «Динамо» в Волгограде.
В центре Волгограда сдувают гандбольной манеж «Динамо»
Источник: ГК "Динамо"

На стадионе «Динамо» в центре Волгограда началась реконструкция гандбольного и теннисного залов. Спортивные площадки имели дутые крыши. Теперь их ждет обновление. Надувной купол теннисных кортов уже сдули, в ближайшее время подобная участь ждет гандбольный манеж.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе гандбольного клуба «Динамо», вместо надувной конструкции появится новое капитальное сооружение, которое объединит гандбольный и теннисный залы. Манеж, в котором будут проходить матчи по «ручному мячу», будет вмещать 1,5 тысячи зрителей. Его реконструируют согласно современным стандартам.

— В период реконструкции зала «Динамо-Синара» намерена проводить домашние матчи в ФОКе «Молодежный», ФОКе имени Левона Акапяна и ФОКе УОР, в зависимости от загруженности спортсооружений, — отметили в клубе.

Обновление площадок должно завершиться к сентябрю 2024 года. Ожидается, что новый сезон гандболистки «Динамо-Синары» начнут уже в реконструированном зале.