Сонин: «Строительство метро в Самаре начали возобновлять»

Глава компании «Волгатрансстрой» сообщил, что достигнута договоренность с генеральным директором «Мосметростроя» о том, что в течение декабря и января московская компания не будет демонтировать проходческий щит. За это время подрядчик надеется решить все проблемные вопросы с региональным правительством.