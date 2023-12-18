Сонин: «Строительство метро в Самаре начали возобновлять»

Генеральный директор «Волгатрансстрой» в эфире радио «КП-Самара» заявил, что строительство станции метро «Театральная» «начали возобновлять». Метростроевцы дождались расселения еще нескольких домов, 11 декабря рабочие вернулись к работам. Сейчас они заняты возведением монолитных конструкций на будущей станции. С высокой вероятностью 19 декабря работы возобновятся на еще одном участке — в районе пересечения Рабочей и Галактионовской.
— Примерно 50% работ возобновлены. Самой негативной остается ситуация со строительством тоннелей. Нет даже понимания с вероятной датой начала проходки, — сказал Сонин.
Глава компании «Волгатрансстрой» сообщил, что достигнута договоренность с генеральным директором «Мосметростроя» о том, что в течение декабря и января московская компания не будет демонтировать проходческий щит. За это время подрядчик надеется решить все проблемные вопросы с региональным правительством.
Вячеслав Сонин уверен, что строителям хватит полутора лет чтобы завершить стройку, если они получат добро на проведение всех работ.