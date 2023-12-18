В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников

Обучают работников в домах-интернатах с симуляционными классами. Всего таких классов в столице — 11. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием для проведения занятий и мастер-классов: манекенами, кроватями, приспособлениями для ухода и тренажерами для массажа сердца. Соответствующую подготовку за три года прошли около 3500 специалистов.
Также с июня текущего года в Москве начал работать профильный Симуляционный центр на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. По словам Собянина, это первое подобное учреждение в стране. Занятия в центре проводят самые опытные и профессиональные соцработники по пяти направлениям: «Гигиена», «Забота», «Безопасность», «Движение» и «Уважение».
Соцработники не только получают теоретическую базу и учатся практическим навыкам, но и развивают эмпатию. Например, в тренировочной зоне «Уважение» обучающемуся нужно надеть на себя специальный костюм, который имитирует состояние пожилого человека. Приборы снижают подвижность, остроту слуха и зрения, утяжеляют походку, а перчатки могут передавать ощущение тремора рук. Все это помогает лучше понять, с каким трудностями, сталкиваются люди, нуждающиеся в паллиативной помощи.
В Симуляционном центре могут проходить подготовку не только специалисты профильных учреждений, но и жители города, которым необходимо ухаживать за своими родственниками.