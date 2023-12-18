В Москве открыты тренировочные классы для обучения соцработников

Соцработники не только получают теоретическую базу и учатся практическим навыкам, но и развивают эмпатию. Например, в тренировочной зоне «Уважение» обучающемуся нужно надеть на себя специальный костюм, который имитирует состояние пожилого человека. Приборы снижают подвижность, остроту слуха и зрения, утяжеляют походку, а перчатки могут передавать ощущение тремора рук. Все это помогает лучше понять, с каким трудностями, сталкиваются люди, нуждающиеся в паллиативной помощи.