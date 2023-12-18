Скромно. Как украшена главная улица в Краснодаре к Новому году

Праздничная атмосфера на улице Красной начинается у ТЦ «Центр города». Здесь уже открылась новогодняя ярмарка, где можно купить авторские игрушки для украшения елки, а также сувениры и сладости. В центре площадки установлена праздничная елка. Детям здесь можно прокатиться на аттракционах. Стоимость — от 150 рублей.
— Тут у нас есть золотые орешки с предсказаниями. Все — добрые, сама делала, — говорит продавец. — 100 рублей за штуку.
На пути к фудкорту — яркая подсветка из гирлянд. Она особенно красиво выглядит вечером. Поэтому советуем приходить сюда, когда стемнеет для эффектной новогодней фотосессии. У столиков разместили фигуру дракона в китайском стиле. Рядом с ним тоже можно сделать несколько снимков на память.
Витрины магазинов напоминают — до Нового года осталось всего две недели, пора задуматься о подарках. Из них выглядывают Деды Морозы со Снегурочками в окружении елок.
Следующая точка новогоднего притяжения — ель у ТЦ «Галерея». С убранствами здесь все скромно. Тем не менее желающих сделать фото на память хоть отбавляй.
Пройдя до здания администрации города можно увидеть главную городскую елку Краснодара. В этом году здесь не будет аттракционов и ярмарки — все это перенесли на Пушкинскую площадь. Поэтому 22-метровая зеленая красавица стоит одиноко.
— Для подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» установили искусственные новогодние ели на 9 площадках, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Закупка новых искусственных новогодних елей не запланирована.
130 светоотражателей установили от начала до конца Красной.
Далее по курсу — кафе, бары и рестораны, которые самостоятельно украшают двери и витрины на свой вкус. Отдельное требование к свету соблюдается везде.
— При декорировании гирляндами рекомендовано использовать желтые, белые и светодиодные гирлянды, а также дополнительную подсветку зданий и входных групп, — отметили в мэрии.
Ель у администрации края установили самой последней по маршруту. Ее высота — 19 метров. В окружении шаров на платанах это место смотрится красиво.
Пройдя до Краснодарского театра кукол можно найти небольшую елочку и афишу с драконами. Пара фотоснимков — и дальше на Пушкинскую площадь. Пока здесь нет ярмарки и аттракционов.
Открытие запланировано на 26 декабря. Зато можно дойти до здания Законодательного собрания Краснодарского края и найти еще одну новогоднюю красавицу. Она традиционно украшает площадь у местного парламента.
Где установила ели администрация Краснодара:
— пересечение ул. Красных Партизан и ул. Трубилина — площадь напротив здания «ЗСК» — аллея 80 — летия образования Краснодарского края — сквер им. Гатова — площадь перед кинотеатром «Болгария» — сквер «Субботний» — сквер «Пограничников» — ул. Красная, 35 — Главная городская площадь.
Карта новогодних локаций для фотосессий на улице Красной.
— ТЦ «Центр города» — фотозона, рождественская ярмарка, новогодняя ель — ТЦ «Галерея» — новогодняя ель — Главная Городская площадь — новогодняя ель — Отель «Мариотт» — локация для фотосессии — Здание краевой администрации — новогодняя ель — Театр кукол — новогодняя ель — Гостиница «Москва» — локация для фотосессии — Пушкинская площадь (у здания ЗСК) — новогодняя ель, ярмарка и аттракционы (с 26 декабря).
КСТАТИ.
Елки установлены у торговых центров:
Мегамолл «СБС» ТРЦ «Галерея» ТК «Центр города» ТЦ «Карнавал» ТК «Универмаг “Краснодар” ООО ТЦ “Юбилейный” Два гипермаркета “Окей” Два гипермаркета “Лента”.
В парках:
Солнечный остров Чистяковская роща Городской сад Парк 30-летия Победы.