Скромно. Как украшена главная улица в Краснодаре к Новому году

Праздничная атмосфера на улице Красной начинается у ТЦ «Центр города». Здесь уже открылась новогодняя ярмарка, где можно купить авторские игрушки для украшения елки, а также сувениры и сладости. В центре площадки установлена праздничная елка. Детям здесь можно прокатиться на аттракционах. Стоимость — от 150 рублей.