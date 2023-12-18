Аксенов: в Крыму наградили лауреатов премии «ПРЕГРАД НЕТ»

По его словам, награждение проходило уже в десятый раз. В 2023 году на конкурс подали 232 заявки. Лауреатами премии стали 33 участника. По словам участников, финальная церемония дает заряд на весь год и помогает поверить в свои силы, а также ощутить свою нужность.