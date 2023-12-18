Аксенов: в Крыму наградили лауреатов премии «ПРЕГРАД НЕТ»

В понедельник, 18 декабря, в Крыму наградили лауреатов премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, награждение проходило уже в десятый раз. В 2023 году на конкурс подали 232 заявки. Лауреатами премии стали 33 участника. По словам участников, финальная церемония дает заряд на весь год и помогает поверить в свои силы, а также ощутить свою нужность.
Можно только гордиться юными крымчанами и брать пример с того, с какой силой духа и воли, с какой любовью к жизни они борются и преодолевают свой недуг.
Глава Крыма поблагодарил родителей, педагогов, организаторов, волонтеров, а также всех небезразличных жителей республики, внесших свой вклад в конкурс. Руководитель региона пожелал участникам здоровья, успехов и достижения всех поставленных целей.