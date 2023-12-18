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Ремонт ростовского Дворца спорта планируют закончить к сентябрю 2025 года

Ростовская область, 18 декабря 2023. DON24.RU. Фактическая строительная готовность ростовского Дворца спорта, где ведутся работы по капремонту, составляет почти 50%. Об этом сообщил замгубернатора Артем Хохлов, посетивший площадку.
Ремонт ростовского Дворца спорта планируют закончить к сентябрю 2025 года
Источник: Правительство Ростовской области

Уже выполнены работы по усилению строительных конструкций, устройству фасада из сэндвич-панелей. Сейчас бригады трудятся над заменой кровли, установкой окон, монтажом витража.

«Ростовский Дворец спорта построен в 1967 году по типовому проекту. В течение 56 лет капитальный ремонт и реконструкция не проводились. Обновленный дворец с нетерпением ждет вся донская спортивная общественность. Возвращения на родную арену ждет и наш титулованный гандбольный клуб “Ростов-Дон”. Дата завершения работ по контракту — 25 декабря 2025 года, но по поручению губернатора нам нужно ускориться и закончить ремонт уже к 1 сентября 2025 года», — отметил Артем Хохлов.

В итоге регион получит современный спортивный объект, где будут проводиться соревнования по гандболу, хоккею, баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, а также зрелищные мероприятия.

Вместимость дворца спорта после ремонта при проведении соревнований по ледовым видам спорта увеличится до 3500 зрительских мест, соревнований по игровым видам спорта — до 5000 мест, зрелищных мероприятий с партером — до 7000 мест.