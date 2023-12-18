Ремонт ростовского Дворца спорта планируют закончить к сентябрю 2025 года

«Ростовский Дворец спорта построен в 1967 году по типовому проекту. В течение 56 лет капитальный ремонт и реконструкция не проводились. Обновленный дворец с нетерпением ждет вся донская спортивная общественность. Возвращения на родную арену ждет и наш титулованный гандбольный клуб “Ростов-Дон”. Дата завершения работ по контракту — 25 декабря 2025 года, но по поручению губернатора нам нужно ускориться и закончить ремонт уже к 1 сентября 2025 года», — отметил Артем Хохлов.