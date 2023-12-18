В Волгограде и области потеплеет до +5 градусов

В Волгоградской области 19 декабря ожидается потепление до +5 градусов, а вместо снега местами пройдут кратковременные дожди. О том, какой будет погода в регионе во вторник, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.
— Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днём без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах гололёд, на дорогах местами гололедица, — уточнили в ЦГМС.
Автомобилистам стоит учесть погодные условия и не превышать скорость на дорогах. Ветер ожидается юго-западный и восточный, порывы достигнут 5−10 метров в секунду. Температура в Волгоградской области днем 0…+5º, ночью при прояснении до −3º, в Волгограде днем будет +1…+3º, ночью 1…+1º тепла.