Главные новости к вечеру 18 декабря

Путин сдал документы для регистрации кандидатом в президенты

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.



В Россию начнут ввозить яйца из Турции и Ирана

Временная тарифная льгота позволит наладить поставки куриных яиц по цене, сопоставимой со стоимостью производства внутри страны



Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

Писатель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.



Главу самарского управления МЧС задержали по делу об откатах

По версии следствия, Олег Бойко получил 25 млн руб. за покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью.



Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года

Институт русского языка имени Пушкина выбрал «нейросеть» словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года.