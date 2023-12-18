Изменения внесены в правила проведения лотерей в Беларуси

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в правила лотерейной деятельности на территории республики.
«Новации направлены на повышение эффективности лотерейной деятельности и уровня защиты интересов участников лотерей», — сообщили в пресс-службе главы государства.
Теперь организаторы смогут увеличивать максимальный размер призового фонда, который разыгрывается среди участников лотерей.
Теперь лимит для него фонда может увеличиваться с действующего размера в 50% до 95% от всего объема проданных лотерейных билетов.
Документ также вводит новый способ проведения лотереи, когда кроме покупки билета участник розыгрыша может сделать лотерейную ставку.
Белорусские власти при этом обязывают организаторов лотерей открыть счета в банках, где будет обеспечен специальный режим работы, чтобы они могли выполнять свои обязательства по выдаче выигрыша.