Уникальная система озер Судочье включена в Рамсарский список

Это важное событие в масштабах республики, поскольку развитие и поддержка международной сети водно-болотных угодий необходимы для сохранения глобального биологического разнообразия и устойчивого развития жизни человека.
Ранее Узбекистан объявил систему озер Судочье, расположенную в Каракалпакстане, водно-болотным угодьем международного значения. Сегодня озера с определенными границами официально включены в Список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции под номером 2522.
Новый Рамсарский участок раньше был заливом Аральского моря, но отделился от него, когда уровень воды в море снизился. Система озер Судочье — одна из самых богатых по количеству гнездящихся птиц, здесь отмечено около 240 видов пернатых — лебеди, пеликаны, фламинго, цапли, бакланы, балобаны, беркуты и другие, около 20 видов птиц занесены в Красную книгу Узбекистана.
Теперь общее количество водно-болотных угодий международного значения в республике достигло четырех, а площадь этих территорий составляет 674 400 гектаров. Это озера Денгизкуль (2001 год), Арнасайская система озер (2008), Тудакульское и Куймазарское водохранилища (2020).