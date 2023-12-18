Уникальная система озер Судочье включена в Рамсарский список

Новый Рамсарский участок раньше был заливом Аральского моря, но отделился от него, когда уровень воды в море снизился. Система озер Судочье — одна из самых богатых по количеству гнездящихся птиц, здесь отмечено около 240 видов пернатых — лебеди, пеликаны, фламинго, цапли, бакланы, балобаны, беркуты и другие, около 20 видов птиц занесены в Красную книгу Узбекистана.