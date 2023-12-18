Белорусам предложили тропический отдых в Китае не дороже Турции и Египта

Так, в Минске 18 декабря прошла презентация прямого авиарейса, который должен связать Беларусь с китайским островом Хайнань. Первый регулярный рейс Санья — Минск запланирован на середину января, примерно 16—20 января 2024-го. Планируется, что рейсы из Минска на китайский курорт, где среднегодовая температура воздуха +24 градуса, а воды +26, будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам. Полетную программу будет выполнять авиакомпания Beijing Capital Airlines бортом Аэробус А330.