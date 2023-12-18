Белорусам предложили тропический отдых в Китае не дороже Турции и Египта

Стало известно, что Минск свяжет прямой авиарейс на китайский курорт на острове Хайнань. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.
Так, в Минске 18 декабря прошла презентация прямого авиарейса, который должен связать Беларусь с китайским островом Хайнань. Первый регулярный рейс Санья — Минск запланирован на середину января, примерно
Напомним, из-за совпадения географической широты этот китайский тропический остров называют «Восточными Гавайями», он расположен в Южно-Китайском море и является курортной столицей КНР.
При этом цены на отдых сопоставимы с любимыми белорусами Турцией и Египтом. Сейчас на сайте Turmarket.by самые бюджетные горящие туры на остров Хайнань продают по цене от 2778 белорусских рублей на неделю для двух взрослых. Возможно, с появлением прямых рейсов из Минска цена отдыха для белорусов еще уменьшится.