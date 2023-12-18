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Минтруда предупредило белорусов о пяти новшествах с больничными в 2024 году

Оформление больничных листов изменится в 2024 году в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

О пяти новшествах по больничным листам, которые ожидают белорусов в 2024 году, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Так, нововведения по больничным листам в Беларуси начнут действовать с 1 июля 2024-го.

В частности, с этого момента минимальный размер больничных будут рассчитывать, исходя из размера минимальной зарплаты. Кроме того, вырастет размер больничных для граждан, которые работают 10 и более лет.

Еще планируют увеличить размер среднедневного заработка, который применяется для расчета больничных.

— Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей, — подчеркнули в Минтруда.

При этом право на больничные выплаты определят только при условии, что нетрудоспособность — по всем местам работы.

Как подчеркнули в ведомстве, благодаря нововведениям в Беларуси установятся равные подходы по оплате больничных, снизиться нагрузка на бизнес и сократится количество бухгалтерских ошибок.

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