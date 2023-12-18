Минтруда предупредило белорусов о пяти новшествах с больничными в 2024 году

О пяти новшествах по больничным листам, которые ожидают белорусов в 2024 году, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.
Так, нововведения по больничным листам в Беларуси начнут действовать с 1 июля 2024-го.
В частности, с этого момента минимальный размер больничных будут рассчитывать, исходя из размера минимальной зарплаты. Кроме того, вырастет размер больничных для граждан, которые работают 10 и более лет.
Еще планируют увеличить размер среднедневного заработка, который применяется для расчета больничных.
— Больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей, — подчеркнули в Минтруда.
При этом право на больничные выплаты определят только при условии, что нетрудоспособность — по всем местам работы.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря нововведениям в Беларуси установятся равные подходы по оплате больничных, снизиться нагрузка на бизнес и сократится количество бухгалтерских ошибок.