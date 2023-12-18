Стоит ли садиться на диету перед новогодними праздниками — врач

Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила Залетова. Для этого она рекомендовала исключить все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма.