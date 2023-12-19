В Воронеже на нескольких улицах построят новые ливневки

По словам руководителя городского управления дорожного хозяйства Олега Котова, муниципалитет уже заключил контракт по строительству новых ливневок на отдельных магистралях города сроком на 2 года. Речь идет об улицах Тимирязева, Ломоносова, Шишкова (она будет выходить в Центральный парк). Также ливневая канализация будет построена на Петровской набережной.
— Прошедшее лето показало, что вопрос с ливневыми канализациями является первостепенным и этим нужно заниматься безотлагательно, — заявил депутат Владимир Калинин.
Другой парламентарий Сергей Колиух напомнил о том, что ливневки нужно оформлять в собственность. Для этого необходима смета по их содержанию и ремонту. Также предстоит определить, кто будет ответственным за эти работы.
Председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев предложил парламентариям вернуться к данному вопросу в 2024-м году.