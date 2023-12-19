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В Воронеже на нескольких улицах построят новые ливневки

В часто страдающем от подтоплений во время сильных дождей Воронеже построят несколько новых ливневок. Их жизненную необходимость обсудили на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Воронежской Гордумы, где парламентариями во втором чтении рассматривался городской бюджет на следующий год, а также плановый период 2025−26 годов.

По словам руководителя городского управления дорожного хозяйства Олега Котова, муниципалитет уже заключил контракт по строительству новых ливневок на отдельных магистралях города сроком на 2 года. Речь идет об улицах Тимирязева, Ломоносова, Шишкова (она будет выходить в Центральный парк). Также ливневая канализация будет построена на Петровской набережной.

— Прошедшее лето показало, что вопрос с ливневыми канализациями является первостепенным и этим нужно заниматься безотлагательно, — заявил депутат Владимир Калинин.

Другой парламентарий Сергей Колиух напомнил о том, что ливневки нужно оформлять в собственность. Для этого необходима смета по их содержанию и ремонту. Также предстоит определить, кто будет ответственным за эти работы.

Председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев предложил парламентариям вернуться к данному вопросу в 2024-м году.

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