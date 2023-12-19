В Воронеже на нескольких улицах построят новые ливневки

В часто страдающем от подтоплений во время сильных дождей Воронеже построят несколько новых ливневок. Их жизненную необходимость обсудили на заседании комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Воронежской Гордумы, где парламентариями во втором чтении рассматривался городской бюджет на следующий год, а также плановый период 2025−26 годов.