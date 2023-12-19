В Ростове обоснованный тариф в электротранспорте поднимут до 65 рублей

Экономически обоснованный тариф отражает реальные затраты перевозчика на одну поездку и используется для расчета субсидий. Реальный тариф в донской столице уже давно превышает привычные цены. Например, проезд на троллейбусе оценивается в 41 рубль, а на трамвае — в 44. Соответственно, после принятия проекта тариф для троллейбуса увеличится на 3 рубля, а для трамвая — на 18.