В Ростове обоснованный тариф в электротранспорте поднимут до 65 рублей

В документации на сайте администрации города, указаны цены в 44 и 64 рубля соответственно. Постановление вступило в силу 18 декабря.
Эти тарифы никак не повлияют на стоимость проезда для пассажиров. Ростовчане продолжат платить за поездку по 34 рубля, независимо от вида электротранспорта.
Экономически обоснованный тариф отражает реальные затраты перевозчика на одну поездку и используется для расчета субсидий. Реальный тариф в донской столице уже давно превышает привычные цены. Например, проезд на троллейбусе оценивается в 41 рубль, а на трамвае — в 44. Соответственно, после принятия проекта тариф для троллейбуса увеличится на 3 рубля, а для трамвая — на 18.